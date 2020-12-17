Сургутянка "подарила" мошенникам товар в магазине бытовой техники Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту поступило заявление от 41-летней женщины, которая рассказала, что хотела оплатить сотовую связь, но мошенники завладели ее деньгами.

Сургутянка зашла в интернете на сайт-дублер одного из операторов сотовой связи, через который планировала пополнить баланс своего телефона в сумме 400 рублей. В появившемся окне она ввела реквизиты банковской карты, CVC-код и пароль из СМС. В сообщении от банка была указана сумма списания – 20 400 рублей, но женщина не обратила на это внимание. После чего, пришло очередное сообщение о совершенной операции, и только тогда она увидела всю сумму списания.

Сотрудники полиции выяснили, что оплата прошла на сайте одного из магазинов бытовой техники. Возбуждено уголовное дело, мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Пресс-служба УМВД России по городу Сургуту предупреждает: о фишенговых сайтах (сайты-дублеры). Необходимо внимательно читать отзывы о работе сайта, проверять информацию и доверять официальным источникам.