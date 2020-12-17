Магазин «Ярмарка одежды и обуви» Нягани оштрафован за нарушения профилактики COVID-19 Фото: pixabay.com

В магазине «Ярмарка одежды и обуви» города Нягани выявлены нарушения профилактики новой коронавирусной инфекции. Няганский городской суд вынес решение по делу об административном правонарушении и признал индивидуального предпринимателя виновным, обязав выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В магазине отсутствуют антисептики и запасы дезинфицирующих средств для обработки помещения, оборудования, инвентаря оборудования по обеззараживанию воздуха. Кроме того, не организованы мероприятия по выявлению признаков заболеваний среди персонала при приходе на работу: нет термометра для измерения температуры тела и журнала контроля термометрии. Маски надеты, не прикрывая нос сотрудников, а перчатки и вовсе отсутствовали.

Несмотря на регулярное информирование о нарушениях, чреватых штрафом или приостановлением деятельности, на территории г. Нягани и Октябрьского района продолжают выявляться объекты потребительского рынка, где не приняты меры борьбы с распространением COVID-19.