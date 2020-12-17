В Югре ухудшится погода: ожидается сильный снег, ветер и понижение температуры Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 18 декабря, днем в центральных районах округа ожидается сильный снег.

19 и 20 декабря в регионе прогнозируется понижение температуры воздуха до -23-31 °С, местами с ветром порывами 7-18 м/с. МЧС России рекомендует югорчанам соблюдать меры безопасности.

При обильных снегопадах может осложниться обстановка на дорогах. В условиях ограниченной видимости необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Особую осторожность необходимо соблюдать и пешеходам при переходе проезжей части.

Кроме того, при выходе на лёд, чтобы не потеряться в пространстве, нужно учитывать погодные условия, иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, не рыбачить в одиночку.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся на единый телефон вызова экстренных служб 112.