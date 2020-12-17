В Сургуте автобус переехал пенсионерку Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Сегодня в Сургуте на остановке «Улица Бахилова» произошло трагическое ДТП. Рейсовый автобус наехал на пожилую женщину.

По предварительным данным, 82-летняя сургутянка выходила из автобуса, а 57-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры вышли и отошли на безопасное расстояние, начал движение. Женщина выпала из автобуса и оказалась под его колесами. От полученных травм сургутянка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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