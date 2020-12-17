В Нижневартовске пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ДПС Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело против 52-летнего местного жителя, он задержан за взятку.

В конце ноября подозреваемый, находясь в салоне патрульного автомобиля полиции в связи с проверкой его на состояние алкогольного опьянения пытался дать сотруднику полиции деньги, чтобы тот "закрыл глаза" на нарушение и не составлял протокол по факту управления автомобилем в пьяном виде. Мужчина передал инспектору ДПС в качестве взятки 20 тысяч рублей. Но полицейский отказался от денег, поэтому преступник не смог довести свой план до конца, его задержали на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается расследование.

Ранее мы писали о том, как в Югре задержали полицейского при получении взятки и возбудили против него уголовное дело.