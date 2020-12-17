Жители Нефтеюганского района смогут узнать судьбу родственников, пропавших в годы ВОВ

Фото: администрация Нефтеюганского района

Руководитель каркатевского поискового отряда «Красноармеец» Дмитрий Новожилов выиграл грант на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, организованного федеральным агентством «Росмолодежь».

Парень представил работу «Архивного десанта», реализуемого в Нефтеюганском районе с 2019 года. Его участники ведут поиск информации о советских солдатах и составляют «Папки памяти». В прошлом году проект победил на «Конкурсе молодежных проектов Югры» в номинации «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание», выиграв грант. Поисковики смогли собрать данные о 23 бойцах Красной Армии.

Отметим, что работа по составлению таких папок очень кропотливая и трудоемкая. Она ведется в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске.

В ближайшее время жители Нефтеюганского района смогут оставить заявку на поиск информации о своих родственниках, которые пропали в годы Великой Отечественной войны. Сделать это можно на официальной странице проекта «Архивный десант».