Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 декабря 2020 года увеличилось на 229 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Четверг ознаменовался для жителей региона печальной новостью: еще пять человек скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 486.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 229 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 38 159. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 63, с симптомами ОРВИ - 157, в бессимптомной форме - 9.

Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 240 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 33 959.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 214 человек с COVID-19, с начала периода - 2 762 668. Выздоровевших - 26 440, за весь период - 2 202 540. Умерших - 587, с начала периода - 49 151.