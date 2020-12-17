В Сургуте мигрант избил трех полицейских, пытаясь сбежать из отделения

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Сургутский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Республики Молдова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Происшествие случилось 7 декабря 2020 года. В тот вечер обвиняемого доставили в ОМВД по Сургутскому району в состоянии наркотического опьянения.

После установления его личности стало известно, что у мужчины нет разрешения на пребывание в РФ. Чтобы избежать административной ответственности и принудительного выдворения за пределы страны, злоумышленник попытался сбежать. Перед этим он ударил в лицо сопровождавшего его полицейского и направился к выходу.

В этот момент дорогу ему преградили двое других сотрудников. Тогда подозреваемый ударил одного из них ногой в спину, а второго - в голеностопный сустав, тем самым повредив связки. Несмотря на агрессивные попытки, покинуть здание ему не удалось.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, также суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.