Югорчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди студентов "Звезды студенческого спорта", который прошел в Москве с 13 по 16 декабря. 14 декабря Александр Фадеев из Югорска завоевал бронзовую медаль в беге. Спортсмен преодолел дистанцию с результатом 6,94 секунды, уступив победителю гонки всего 0,04 секунды. На следующий день также бронзовую медаль, но уже в прыжках в длину, завоевал на этих соревнованиях Мурад Гараев из Югорска. Спортсмен прошел испытание с результатом 7,41 м, установив личный рекорд и рекорд Югры. На традиционный ежегодный турнир по легкой атлетике "Звезды студенческого спорта" съехались легкоатлеты из многих регионов России. Помимо студентов в соревнованиях участвовали сильнейшие легкоатлеты сборной России.

Напомним, ранее мы писали о том, как Сургутские спортсмены заработали сразу несколько медалей на федеральных и региональных соревнованиях.