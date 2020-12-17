Медсестры в Югре усилили работу в период пандемии Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Для уменьшения рисков распространения новой коронавирусной инфекции усилена работа специалистов, проводящих «домашние приёмы». Югорские медсёстры выезжают по месту жительства пациентов для выполнения назначений врача: инъекции препаратов, выдача необходимых лекарственных средств, полученных в аптеке.

- Нашей главной задачей является безопасность и здоровье наших пациентов. Поэтому выездная работа в настоящее время актуальна как никогда. Пациент не нарушает режим самоизоляции и имеет возможность не прерывать лечение. Медицинская сестра наблюдает за состоянием здоровья пациентов и о каждом изменении сообщает лечащему врачу, – поясняет и.о. старшей медицинской сестры поликлинического отделения Виктория Игрис.

Также медсестры провели профилактические беседы с пациентами «О новой коронавирусной инфекции COVID-19». Югорчанам выдали специальные памятки, разработанные специалистами социальной службы клиники.