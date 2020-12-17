Югорские дети проходят уроки дорожной безопасности Фото: ГИБДД России

Маленьким жителям Югры рассказывают о правилах безопасного поведения на дорогах зимой в рамках окружной акции «Зима прекрасна, когда безопасна!».

Госавтоинспекторы городов Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Югорск, Радужный, Белоярского и Октябрьского районов провели уроки дорожной безопасности для воспитанников детских садов и учащихся начальных классов школ.

Самым интересным и запоминающимся мероприятием для дошкольников стало знакомство с патрульным автомобилем ДПС, на котором каждый день несут службу сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские показали ребятам работу световых и звуковых сигналов, рассказали о средствах индивидуальной защиты.

В конце встреч многие дети выразили желание стать инспекторами ДПС, а также пообещали сотрудникам никогда не нарушать правила дорожного движения.