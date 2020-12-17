Юные жители Югры приняли участие в креативном видеоконкурсе Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В течение недели сотрудники дорожной полиции Пыть-Яха вместе с членами Общественного совета, юными инспекторами движения и представителями СМИ повышали культуру и дисциплинированность водителей, игнорирующих правила дорожного движения. Заключительным этапом мероприятий стал видео конкурс юных чтецов о светофоре и ПДД.

Жителям города было предложили снять и разместить в социальных сетях креативные видеоролики с участием детей. Каждое выступление было оригинальным, а ребята счастливые и с улыбками на лицах. Главную мысль, которые доносили в своих роликах участники - неукоснительное соблюдение ПДД, что поможет сохранить жизнь и здоровье не только водителей, но и пешеходов.

Все участники конкурса получили грамоты и призы. Начальник ОГИБДД Пыть-Яха поблагодарил каждого конкурсанта, отметив, важную роль родителей в воспитании грамотного и законопослушного участника дорожного движения. В ближайшее время видеоролики начнут транслироваться в холле Госавтоинспекции и станут напоминанием об истинных ценностях жизни.