Погода в Югре на 17 декабря 2020 года: небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 17 декабря: Днём температура воздуха -7,-12 ºС. Ночью -9,-14 ºС, в северных и восточных районах -19,-24 °С. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -8,-10 ºС, ночью -11,-13 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с.

Сургут: Днём -7 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 4-5 м/с.

Нижневартовск: Днём -7 °С, ночью -8 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 3-4 м/с.

Нефтеюганск: Днём -7 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 4-5 м/с.

Когалым: Днём -8 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 4-5 м/с.

Сегодня отмечается память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце 3 — начале 4 веков. На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», — подмечали люди этапы формирования зимника. Звёзды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее тёмным.