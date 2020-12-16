В Сургутском районе педофил совращал девочек по переписке в соцсети Фото: pixabay.com

Следственный отделом по городу Сургут завёл уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Он подозревается по статьям: "насильственные действия сексуального характера", "развратные действия" и"распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних".

С 2016 года до марта 2018 года подозреваемый, находясь в разных частях города Сургут и Сургутского района, через личную страницу в соцсети ВКонтакте под псевдонимом «Иван Колочев» вел переписку с несовершеннолетними на темы сексуальных отношений. При этом педофил склонял девочек к сексу, принуждал высылать ему фото и видео материалы интимного характера, а также сам высылал им фото и видео порнографического содержания, в том числе с изображением своих гениталий.

На сегодняшний день следователями и сотрудниками специализированного подразделения УМВД России по ХМАО-Югре выявлено 9 таких случаев, в отношении 12 – 13 летних девочек.

В июле этого года следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению в совершении 34 аналогичных преступлений, которое уже рассматривается судом. Те преступления он совершал в 2018 – 2019 годах, используя аккаунт «Асель Ибрагимов».

Расследование продолжается.