Школьники Югры примут участие в создании мультфильмов для федеральных каналов Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе решили растить профессиональных дизайнеров и 3d аниматоров. Дети будут участвовать в создании роликов, мультфильмов и компьютерных игр. Технические возможности для этого есть в технопарке на Белом Яре. Со сценариями и организацией процесса поможет генеральный продюсер «СургутИнформТВ» Олег Урушев. Между телекомпанией и Сургутским районом было подписано соглашение о сотрудничестве.

- Все, что касается профессионального образования детей этим обязательно надо заниматься, - подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Педагоги технопарка уже проходят обучение, занятия проводят преподаватели анимационного отделения ВГИК.

Школьники будут участвовать в создании исторического мультфильма «Приключение Маруси и Платона в древнем мире». Это совместный проект с Государственным историческим музеем, который будет праздновать через 3 года свое 150-летие, поэтому к этому времени хотят выпустить мультсериал. Показывать его планируют на канале СТС. Также дети Сургутского района примут участие в создании компьютерной игры «Тобол» по одноимённому фильму. И это только начало, в планах создать в Сургутском районе сеть молодёжных центров.

- Два первых арт-коворкинга уже заведены в рамках инициативного бюджетирования. На базе таких центров подростки будут изучать азы блогерства, пиартехнологии, научатся грамотно писать тексты, снимать видео и работать в соцсетях. По сути мы создаём молодежный креативный кластер и решаем проблему профориентации и досуга молодежи, - рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.