В Югре массово проверили соблюдение правил перевозки детей Фото: ГИБДД России

В рамках профилактической акции «Зима прекрасна, когда безопасна!» Госавтоинспекторы городов Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Нягань, Ханты-Мансийск, Радужный, Урай, Нижневартовского, Октябрьского и Сургутского районов вместе с родительской общественностью, ЮИДовцами и педагогами провели массовые проверки перевозки детей в автокреслах в автомобилях.

В утренние часы, когда родители отвозят детей в образовательные организации, активисты проверяли каждый проезжающий автомобиль. Главная цель мероприятия – профилактика травматизма детей-пассажиров.

Большие плакаты с призывами «Зима прекрасна, когда безопасна!», «Водители! Жизни детей-пассажиров в ваших руках!» привлекали внимание водителей, привозящих детей. Участники обращались к автовладельцам с просьбой обязательного использования средств защиты при перевозке юных пассажиров. Каждому водителю вручали памятку «Ребенок – главный пассажир», рисунки и письма-обращения от детей с просьбами перевозить их с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Кроме того маленьким пассажирам полицейские подарили световозвращающие наклейки и воздушные шары, а водителям напомнили о правилах безопасного поведения на дороге зимой и проезда пешеходных переходов.