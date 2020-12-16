За несоблюдение профилактики COVID-19 в Лангепасе приостановлена работа магазина "РБТ" Фото: pixabay.com

Во время проверок причин увеличения заболеваемости населения Югры ОРВИ и COVID-19, в городе Лангепас выявлен магазине «РБТ», где нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

А именно: не ведётся ежедневная термометрия сотрудников, приступающих к обслуживанию покупателей - отсутствуют записи в журнале учета термометрии продавца - консультанта; Нет дезинфицирующих средств для уборки помещений магазина, а также торгового оборудования; Отсутствуют технические средства, предназначенные для обеззараживания в присутствии людей воздуха.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Решением суда деятельность магазина приостановлена на 5 суток.

Роспотребнадзор просит жителей региона сообщать о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при получении услуг торговли, общественного питания, бытового или транспортного обслуживания.