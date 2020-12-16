В Октябрьском районе под лед провалились две машины, последствия трагичные Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Выезд на лед на личном транспорте может быть крайне опасен, а вне ледовых переправ запрещен. Но из-за нарушений правил безопасности в Октябрьском районе произошел провал техники под лед с трагическими последствиями.

На протоке Алёшкинская (устье реки Обь) под лед провалились два автомобиля – «УАЗ» и «Нива». Водителю «УАЗа» удалось выбраться и сообщить о случившемся в ближайшее отделение полиции, два человека, находившиеся во втором автомобиле, пропали без вести. На месте водолазы пытаются найти пропавших людей.

С начала периода ледостава это уже третий случай провала техники под лед с гибелью людей.

На сегодняшний день на территории округа открыты две ледовые переправы в районе с.п. Саранпауль в Березовском районе грузоподъемностью 15 тонн через реки Ятрия и Щекурья. В остальных муниципальных образованиях, в том числе в Октябрьском районе, продолжается строительство ледовых переправ, проезд через которые до их официального открытия запрещен. Сотрудники ГИМС напоминают, что выезд на лед на автомобилях вне ледовых переправ опасен, и призывают югорчан проявлять благоразумие и не выезжать на лед водоемов.