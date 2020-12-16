Мошенники умело выманивают деньги у югорчан, за сутки зарегистрирован 21 случай краж с банковских карт Фото: pixabay.com

Жительнице Нижневартовска сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. В вечернее время на телефон югорчанки позвонила якобы сотрудница банка. Она сообщила, что женщина может взять кредит в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей под 6,5% годовых сроком на 5 лет. Но прежде, чем стать обладательницей такой суммы необходимо разместить деньги на страховые ячейки. Югорчанка сомневалась, но все же решилась и сообщила собеседнице СVC-код и пароли. Мошенница получила доступ к кредитной карте, с которой похитила 175 тысяч рублей.

В Нягани 43-летний мужчина потерял удостоверение и разместил в социальной сети объявление о том, что за находку готов дать вознаграждение. С ним связался мужчина, который сообщил, что нашел документы и попросил деньги. Югорчанин обрадовался новости и на эмоциях перевел 3 тысячи рублей незнакомцу по номеру телефона. Спустя время собеседник перестал выходить на связь.

Жительница Урая хотела приобрести белье. Ей позвонил консультант магазина, югорчанка подтвердила заказ и договорилась об оплате. Перевела по указанному счету порядка 3,5 тысяч рублей. Когда ей пришла посылка, то вместо 2-х комплектов заказанного белья женщина обнаружила футболку.

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 21 случай мошенничества и краж с банковских карт. Югорчане по-прежнему верят мнимым сотрудникам банка, перечисляют свои сбережения в надежде приобрести или продать товары и услуги, поддаются на привлекательные предложения легких денег и готовы перевести свои сбережения в качестве вознаграждения за находку любому незнакомому им человеку. По всем случаям возбуждены уголовные дела.