Хантымансиец занял 3 место фестивале чемпионов ГТО Фото: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска

Житель Ханты-Мансийска Альберт Абдуллин занял 3 место по России на Первом фестивале чемпионов ГТО. Соревнования проходили в Кисловодске с 10 по 14 декабря. Меропритие приурочено к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», которое отметят в следующем году.

За звание чемпионов ГТО боролись команды из 32 регионов страны, состоящие из шести физкультурников: по одному мужчине и женщине в возрасте 18-29 лет, 30-39 лет и 40-49 лет. Cборная команда Югры заняла общекомандное 7 место.

Хантымансиец Альберт Абдуллин показал высокие спортивные результаты в личном зачете и стал чемпионом ГТО в испытании «Сила» в своей возрастной группе (40-49 лет).

Альберт - кандидат в мастера спорта по полиатлону. Сейчас работает инструктором-методистом «Центра спортивной подготовки сборных команд Югры» и представляет округ. Чемпион показал высокие результаты