За нападение на женщину и кражу денег двое сургутян предстанут перед судом Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении 22 и 21-летнего сургутян. Они обвиняются по статьям "разбойное нападение" и "покушение на убийство, совершенное группой по предварительному сговору, сопряженное с разбоем".

Как стало известно 22 летний обвиняемый, временно проживавший в 2019 году в городе Екатеринбург, употреблял наркотики. Мужчина искал деньги на дозу и в декабре 2019 года решил ограбить родителей его знакомого.

Для облегчения преступления он попросил о "помощи" 21-летнего сургутянина, после согласования деталей преступления 20 декабря 2019 года 22-летний обвиняемый приехал в Сургут и около 18 часов того же дня оба злоумышленника, зная об отсутствии хозяев, зашли в квартиру одного из домов города, в которой предполагали найти и похитить деньги и другие ценности.

Преступники надели на головы маски и вооружились кухонным ножом на случай возвращения владельцев. Через некоторое время в квартиру вернулась хозяйка, 21-летний обвиняемый схватил её за шею, с силой сдавил ее, пытаясь задушить. В это время 22-летний обвиняемый ударил женщину кухонным ножом в грудь и живот.

Убедившись, что женщина потеряла сознание и истекает кровью, думая что она мертва, обвиняемые продолжили поиски ценностей и через некоторое время покинули квартиру, похитив ювелирные изделия общей стоимостью более 65 тысяч рублей. На следующий день они уехали в Екатеринбург, где более месяца проживали в съемной квартире.

Супруг потерпевшей вернулся вовремя домой и успел вызвать скорую, поэтому женщина осталась жива, однако из-за полученных травм получила инвалидность.

Спустя месяц следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска нашли злоумышленников, из которых 21-летний к тому моменту вернулся в Сургут и задержан в январе 2020 года, 22-летний обвиняемый задержан в феврале 2020 в Екатеринбурге. Они заключены под стражу.

Несмотря на непризнание вины, следователями собрано достаточно доказательств их вины. В случае, если суд согласится с выводами следствия обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 20 лет.