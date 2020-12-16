В Сургуте раскрыто хищение телевизора Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 53 преступления, по горячим следам раскрыто 27.

В Сургуте 38-летний безработный, ранее судимый мужчина украл телефон и банковскую карту, принадлежащую югорчанину. Подозреваемый перевел с карты владельца 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за минувшие сутки было раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Так, в Березовском районе установлена личность подозреваемого, похитившего летом из подъезда жилого дома велосипед марки «Стелс». Им оказался 38-летний местный, уже судимый мужчина.

В Сургуте сотрудниками полиции раскрыто хищение телевизора. Во время расследования выяснилось, что 26-летний преступник похищенное сдал в ломбард. Во время обыска был обнаружен залоговый билет. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.