Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 декабря 2020 года увеличилось на 227 человек Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Югры сообщает: на территории региона зарегистрировано и лабораторно подтверждено 37 930 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки заболели ещё 227 человек COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 206 случаях, по 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 636 югорчан, сняты с наблюдения – 112 581. За сутки на COVID-19 обследовано 6 585 человек, всего – 1 134 427 жителей региона.

Первыми в списке по заболеваемости: Сургут – 34; Нижневартовск – 29; Ханты-Мансийск – 27; Нефтеюганск – 19; Нягань – 16; Советский район – 15; Когалым – 13; Мегион – 12.

Далее идут: Покачи – 9; Урай – 7; Лангепас – 7; Октябрьский район – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Пыть-Ях – 6; Радужный – 5; Нефтеюганский район – 5; Сургутский район – 5.

Последние в списке: Югорск – 4; Нижневартовский район – 2.

Состояние 157 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от коронавируса умерли 481 человек. За сутки вылечились 257 человек, за весь период пандемии – 33 719 югорчан.