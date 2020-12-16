Югорчанин за месяц отдал мошенникам 3 миллиона рублей Фото: pixabay.com

67-летний житель Когалыма перевел на счета аферистов крупную сумму денег. В августе югорчанину позвонил якобы трейдер банка «Migibank.com» и предложил подзаработать. Мужчина заинтересовался, во время беседы задал вопросы, выяснил что и как. Собеседник посоветовал открыть брокерский счет для получения прибыли. В течение месяца югорчанин перечислил на мошеннические счета деньги около 3 миллионов рублей.

Во время расследования выяснилось, что интернет сайт «Migibank.com» зарегистрирован на территории Нидерландов. Информация на сайте указывала, что офис компании расположен по несуществующему адресу.

В настоящее время по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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