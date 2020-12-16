Погода в Югре на 16 декабря 2020 года: местами небольшой снег, изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 16 декабря: Днём температура воздуха -8,-13 ºС, по востоку -17,-22 ºС. Ночью -18,-23 ºС, местами -12,-17 ºС, по востоку -28,-33 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -9,-11 ºС, ночью -12,-14 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с.

Сургут: Днём -13 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер южный 3-4 м/с.

Нижневартовск: Днём -17 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 4-5 м/с.

Нефтеюганск: Днём -12 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер южный 2-3 м/с.

Когалым: Днём -19 °С, ночью -11 °С, небольшой снег, ветер южный 4-5 м/с.

В этот день православные люди отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Тихо в это время было и в зимнем лесу — только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.