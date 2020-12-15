Губернатор Югры Наталья Комарова исполнит две мечты с «Елки желаний» Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний», которая проходит на территории округа уже в третий раз. Напоминаем, что это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам. Ее цель - исполнить мечты людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, и пожилых людей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

На югорской «Елке желаний» разместились 90 шариков с заветными мечтами детей и взрослых - подопечных югорских благотворительных фондов и домов интернатов.

Так, в ходе пленарной сессии «Ценность доверия в развитии гражданского общества» глава региона выбрала два новогодних шара по видеосвязи.

Первый принадлежит восьмилетнему Радмиру из Ханты-Мансийска. У него двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени (глухота) и порок сердца. В этом году он пошел в первый класс, занимается плаванием и горными лыжами. Радмир нарисовал свою мечту - оказаться на море и поплавать с дельфинами.

Второй шар принадлежит 62-летнему югорчанину с инвалидностью Сергею Завалинкину. С 2011 года он проживает в комплексном центре обслуживания населения Нефтеюганского района. Пенсионер мечтает получить современный телевизор со SMART-системой, чтобы принимать участие в форумах и присоединиться к прямым эфирам, тем самым продолжать общение и участие в общественной жизни региона даже в период пандемии.

В свою очередь Наталья Комарова пообещала исполнить желания югорчан.

-Важно создавать для всех людей, в том числе для людей с инвалидностью, возможности реализовать себя. Это большое дело и совершенно правильный подход, - подчеркнула губернатор.

Отметим, что акция «Елка желаний» - это продолжение «Зимней недели добра», состоявшейся в период форума и объединившей 15 добровольческих акций. Их участниками уже стали 26 178 югорчан.