«На заказ»: школьники Сургутского района смогут выбирать блюда на обед и ужин

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Администрация Сургутского района презентовали новый пилотный проект по питанию «на заказ». Теперь барсовские школьники и их родители смогут выбрать: из каких блюд будет состоять обед и ужин в столовой.

-У нас разработано меню для детей с разными заболеваниями и учетом всех норм СанПиНа. По желанию родителей также учитываются рекомендации врачей. С 5 по 11 класс мы сделали для детей шведский стол. Они сами смогут выбирать блюда и оплачивать их. Та сумма, которая выделяется государством на питание, будет идти как скидка. Остальное дети смогут оплатить из личных средств. Система питания будет прозрачной. Родители через личный кабинет смогут видеть, что ест их ребенок и куда потрачены деньги, - пояснил представитель ООО «Вкуснодей» Александр Шикула.

Меню для детей родители будут подавать за неделю. В этом случае у поставщика услуг по питанию будет время, чтобы рассчитать количество порций и закупить необходимые продукты.

-Наш партнер предлагает несколько комплексов обедов и завтраков для детей с 1 по 4 класс. Информационный обмен мы планируем организовать через личные кабинеты родителей. С 1 января 2021 года вступают в силу новые нормы СанПиНа, которые должны быть соблюдены поставщиками. Им придется закупить дополнительное оборудование: необходимые боксы, холодильники и прочее, - рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Свободный выбор меню даст возможность школьникам получить навыки самостоятельного обслуживания: нужно брать разнос, выбирать блюда, оплачивать их и приносить на стол.

Оплата питания будет производиться по системе безопасных платежей «Ладошки», которая развивается при поддержке ПАО «Сбербанк». Если будут достигнуты договоренности, карта может стать не только первым платежным документом для ребенка, но и пропуском на территорию школы.