Житель Сургута пытался перебросить мобильники и симки через ограждение колонии. Пресс-служба УФСИН по ХМАО-Югре

Сотрудники оперативного отдела Исправительной колонии-11 пресекли попытку доставить заключенным шесть мобильников и девять сим-карт. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, 11 декабря их попытался перебросить через основное ограждение колонии 34-летний сургутянин.

В отношении мужчины составлены материалы о привлечении к административной ответственности. Теперь его ждет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

УФСИН России по ХМАО-Югре предупреждает, что передача «запрещенки» осужденным способствует совершению новых преступлений. Людей, которые передают запрещенные предметы, могут привлечь к уголовной или административной ответственности. Чтобы общаться с родственниками и близкими, осужденные пользуются таксофонами, которые установлены во всех отрядах исправительных учреждений.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра», не так давно в округе впервые оштрафовали сургутянина за беспилотник над колонией. Житель поселка Барсово пытался передать заключенным телефоны.