В Ханты-Мансийске выберут победителей новогоднего конкурса «Елочная игрушка»

В Сургуте выберут победителей новогоднего конкурса «Елочная игрушка». Фото: администрация Сургута

В Ханты-Мансийске завершен прием работ на массовую акцию-конкурс «Елочная игрушка». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 11 по 13 декабря 2020 году участники конкурса приносили работы в Туристско-информационный центр (ул. Пионерская, 46). Теперь жюри предстоит выбрать победителей в основных номинациях, а именно:

- «Символ года» (игрушки в виде быка или композиции с ним);

- «Традиционная игрушка» (полюбившиеся шишки, шарики, домики и сосульки);

- «Новогодняя столица Сибири» (символика Ханты-Мансийска – снежинка и олень, в белом, синем и голубом цвете).

Напомним, конкурс проводят с 2018 года. Победителей и участников конкурса ждут приятные призы и дипломы.