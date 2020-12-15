В Урае двое мужчин решили купить японский автомобиль и лишились почти миллиона рублей Фото: pixabay.com

В Урае возбуждено уголовное дело по факту «Мошенничество в особо крупном размере», которое совершили против двоих мужчин – 42-х и 35-ти лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, один из заявителей рассказал, что нашел в Интернете объявление о доставке в Россию японских автомобилей по низкой цене. Он предложил другу купить авто, так как это будет гораздо дешевле.

Мужики заключили договор на поставку транспорта и перевели на счет перекупщика 940,5 тысяч рублей. Спустя время продавец перестал выходить на связь и тогда горе-покупатели поняли, что купились на россказни мошенников.

Сейчас преступников ищут.