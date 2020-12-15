В Югре предприятие завалило место хранения отгрузки лесоматериалов щепками и ветками

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО установило факт несоблюдения обязательных фитосанитарных требований.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, ООО «Техлес» захламило место хранения и отгрузки лесоматериалов щепкой, ветками, корой и порубочными остатками. Такие отходы – благоприятная среда для распространения карантинных организмов, которые потом смогут заразить все что хотите.

Согласно ФЗ «О карантине растений» юрлица и физические лица, у которых в собственности есть подкарантинные объекты, обязаны выполнять карантинные фитосанитарные требования и выполнять другие обязанности в соответствии с законом.

Против юрлица возбуждено административное дело.