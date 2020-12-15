В Ханты-Мансийске девушка оформила кредит на подругу, сфотографировав ее паспорт Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, которая подозревается в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в полицию обратилась 18-летняя местная жительница, которая рассказала, что на нее повесили кредит в микрофинансовой организации.

Оказалось, что в октябре 2020 года в гости к заявительнице пришла подруга. Пока хозяйка отлучилась, гостья сфотографировала паспорт подруги и оформила на него кредит в микрофинансовой организации на сумму более 6 тысяч рублей.

В содеянном злоумышленница призналась и вернула похищенные деньги пострадавшей. Теперь девушка может сесть в тюрьму на три года, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что мошенники Югры переключились на автовладельцев. Полиция призывает граждан быть бдительными и не совершать сделок через интернет с непроверенными лицами