В Октябрьском районе прикрыли кафе «Диалог» за нарушение антиковидных мер Фото: pixabay.com

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре продолжают устранять причины заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом.

Во время санитарно-эпидемиологического расследования в Нягани и Октябрьском районе специалисты выявили нарушения в кафе «Диалог». Здесь не было дезинфицирующих средств, не соблюдался дезинфекционный режим и не созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном нарушении. Октябрьский районный суд рассмотрел дело и приостановил деятельность кафе сроком на одну неделю. Правда, постановление пока не вступило в законную силу. У лица, привлеченного к ответственности, есть 10 дней для обжалования приговора.