Губернатор Наталья Комарова проведет прямой эфир по вопросам доступности и безопасности транспортных услуг.

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Губернатор Югры Наталья Комарова 18 декабря проведет в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» прямой эфир по вопросам доступности и безопасности транспортных услуг. По словам главы региона, в период пандемии особенно важен вопрос безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.

- Вопрос организации пассажирских перевозок, его территориальные особенности обязывают принимать решения комплексные, централизованные. Исходя из ваших, уважаемые земляки, запросов, в пятницу, 18 декабря в 9:30, наша встреча будет посвящена доступности и безопасности транспортных услуг, - написала Наталья Комарова.

Модерировать прямой эфир будут сургутский блогер Ульяна Ополева, руководитель паблика «Взаимопомощь на дорогах БОРТ86» в «ВКонтакте» Андрей Субботин, нефтеюганский онлайн-юрист Антон Тарасов и представитель сообщества «ЧС Нефтеюганск» Наталья Терегулова. В эфире выступят главы муниципальных образований, представители окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки.

Вопросы по теме принимаются в комментариях в соцсетях. Наиболее актуальные зададут во время прямого эфира.