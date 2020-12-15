Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 декабря 2020 года увеличилось на 224 человека Фото: pixabay.com

По данным на 15 декабря 2020 года число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 224 человека в 19 муниципалитетах. Таким образом, общее число зараженных ковидом составило 37703 случая, сообщает оперштаб Югры. Контакт установлен в 202 случаях. По 22 контакты уточняются.

Больше всего заболевших в Сургуте (39 человек), Нижневартовске (34), Ханты-Мансийске (22) и Сургутском районе (21). В Нягани заболевших – 15, в Мегионе – 14, в Урае – 12, в Нефтеюганском районе – 11, в Покачах – 9, в Лангепасе и Октябрьском районе – по 8 случаев, в Советском районе – 7 случаев, в Нефтеюганске и Югорске – по 6 случаев, в Когалыме – 5, в Ханты-Мансийском районе, Пыть-Яхе и Кондинском районе – по 2 случая. Один случай зарегистрирован в Нижневартовском районе.

На момент выявления коронавируса у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. На самоизоляции находятся 11641 человек, сняты с наблюдения – 112323 человека.

За сутки на коронавирус обследовано 2062 человека, всего с начала пандемии – 1127842. Состояние 158 пациентов остается тяжелым, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также за сутки вылечились 252 человека, за весь период пандемии – 33462 жителя Югры. Общее число умерших составило 478 человек.