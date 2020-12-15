Жителю Нижневартовска, избившего до смерти приятеля во время пьянки, грозит до 10 лет тюрьмы Фото: pixabay.com

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, трагедия произошла 25 сентября 2020 около 22 часов в одном из домов по ул. Октябрьская в Нижневартовске. Обвиняемый заподозрил своего 47-летнего товарища в краже денег (с ним они накануне выпивали) и избил мужчину по голове. Спустя некоторое время потерпевший скончался на месте происшествия.

Протрезвев на следующий день и осмыслив произошедшее, мужчина обратился в полицию с явкой с повинной.

Следователи собрали все доказательства причастности мужчины к преступлению, уголовное дело направлено в суд. Если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Нижневартовске пьяная компания убила собутыльника, вынесла тело в подъезд и продолжила гулять.