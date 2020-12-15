В Сургуте появится культурно-досуговый комплекс «Русские ярмарки» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Югре обсудили, как реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию многофункционального культурно-досугового комплекса «Русские ярмарки» в Сургуте. Его общая площадь превысит 30 тысяч квадратных метров, из которых 16,5 тысяч отдадут под общественные пространства, более 4 тысяч – под рестораны и гастромаркета, 2 тысячи – под культурно-досуговые объекты и 820 «квадратов» - под ремесленные терема.

По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, инвестпроект соответствует приоритетам социально-экономического развития Югры.

- Исполнительно-распорядительным органам Сургута нужно до 30 декабря завершить мероприятия по освобождению земельного участка, а также согласовать его предоставление без проведения торгов, – подчеркнул замгубернатора.

На площадках «Русских ярмарок» будут проводить культурные, досуговые, просветительские, развлекательные мероприятия. В том числе, фестивали, концерты, городские праздники, мастер-классы и другие события, организованные с учетом особенностей Ханты-Мансийского автономного округа.

Что касается ремесленных теремов, то здесь будут производить изделия народных художественных промыслов и проводить мастер-классы для детей.