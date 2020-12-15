Все зимники и ледовые переправы в Югре заработают к 25 декабря. Фото: Правительство Югры

В Югре в зимний сезон 2020-2021 идет работа по устройству и содержанию 2227,5 километров зимних автодорог. В их числе – межмуниципальные ледовые переправы общей протяженностью 22,3 км. Это 55 объектов – 51 зимник и 4 отдельно стоящие ледовые переправы.

Как сообщил заместитель директора по капитальному строительству управления автомобильных дорог Михаил Веселева все зимники приведут в нормативное состояние не позднее 25 декабря 2020 года. По его словам, на 10 декабря выполнено 54% общего объема работ по зимникам и ледовым переправам.

- Введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги Ханты-Мансийск - пгт. Талинка - д. Белогорье протяженностью 19,7 км, а также в Нижневартовском районе автозимник «с.Былино - п.Зайцева Речка» протяженностью 14,2 км, - рассказал он.

На ледовых переправах в Югре устанавливают посты регулирования движения, где находятся вагоны для обогрева, мусорные банки, средства организации дорожного движения. Все посты оснащены спасательными средствами и средствами связи.