В Советском районе супруга хотела отобрать у мужа авто, но нарвалась на уголовку Фото: pixabay.com

В Советском возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, которая подозревается в фальсификации доказательств.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в октябре 2019 женщина обратилась в суд с заявлением о разделе имущества с бывшим мужем. Мадам решила ввести суд в заблуждение по поводу своих имущественных отношений с экс-супругом. Чтобы завладеть имуществом экс-супруга, она приложила фальшивый паспорт на автомобиль, купленный мужем во время их совместного проживания, и договор купли-продажи.

Решением суда, которые вступили в силу в ноябре 2020, эти документы признаны фальшивыми. Поэтому её исковые требования отобрать автомобиль у мужа ответчик оставил без удовлетворения.

За откровенное вранье и фальсификацию доказательств женщине может грозить до двух лет исправительных работ или четырех месяцев ареста.