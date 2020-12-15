В Нижневартовске дорожники убрали с улицы вывезли почти 3 тысячи кубометров снега. Фото: администрация города

В Нижневартовске за выходные на специализированный полигон специалисты вывезли почти 3 тысячи кубометров снега. На улицах города накануне работало более сотни снегоуборочных машин, большая часть из которых чистила снег на улицах Мира, Спортивной, Дзержинского и Ленина.

По правилам благоустройства территории Нижневартовска, складированный снег может находиться в микрорайонах от недели до 10 суток. После этого его должны транспортировать на специализированный полигон. По вопросам вывоза снега жителям нужно обращаться в ЖЭУ по месту жительства или в управляющую компанию.

Специалисты управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска призвали руководителей предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц соблюдать Правила благоустройства территории при уборке снега. Снег нужно вывозить на постоянные места складирования по мере накопления в зависимости от интенсивности снегопада, но не реже раза в месяц.

При проведении уборки снега запрещено выбрасывать снег на тротуары и проезжую часть, укладывать снег на трассах тепловых снег и сваливать снег к стенам зданий.