В Сургуте проверили качество воды, которая «быстро забивает фильтры»

Фото: Управление общественных связей ХМАО-Югры

Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Югре взяли пробы воды в жилых домах по ул. Ямской в Сургуте. Это было сделано потому, что жители в соцсетях сообщали о «воде с примесями», которая быстро забивает фильтры.

Как отметил главный специалист-эксперт отдела по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Югре Александра Руднева, пробы воды взяли на вводе в дом и прямо в квартирах. По его словам, есть случаи, когда ресурсоснабжающая организация подает качественную воду, но, проходят по внутридомовым сетям, она загрязняется.

- Это означает, что свою работу плохо выполняет управляющая компания, - рассказал эксперт.

После того, как пробы воды были отобраны, экспертизы провели независимую экспертизу в специализированной аккредитованной лаборатории. Воду оценили по санитарно-химическим показателям: цветность, мутность, вкус.

Полученные результаты лабораторного исследования доказали, что вода соответствует всем санитарным нормам и требованиям.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Нефтеюганске грязная вода вылилась в уголовное дело. К ответственности привлекли чиновников.