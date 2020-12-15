Погода в Югре на 15 декабря 2020 года: резкое похолодание Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 15 декабря: Днём температура воздуха -9,-14 °С, в северных и восточных районах -19,-24 ºС. Ночью -11,-16 °С, в северных и восточных районах -21,-26 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -10,-12 ºС, ночью -12,-14 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с.

Сургут: Днём -17, -24 °С, ночью -21, -25 °С, утром небольшой снег, переменная облачность, ветер северо-восточный 3-4 м/с.

Нижневартовск: Днём -17, -25 °С, ночью -25, -27 °С, переменная облачность, утром небольшой снег, ветер северный 4 м/с.

Нефтеюганск: Днём -17, -24 °С, ночью -19, -24 °С, облачно с прояснением, небольшой снег, ветер северо-восточный 3-4 м/с.

Когалым: Днём -25, -29 °С, ночью -26, -28 °С, переменная облачность, ветер северный 2-3 м/с.

В этот день наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.