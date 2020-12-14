Житель Березовского района перевел аферистам миллион Фото: pixabay.com

Согласившись на легкий заработок, житель пгт. Березово зарегистрировался на инвестиционной платформе «BE TRAND» и стал жертвой мошенников. Мужчина перевел аферистам 1 миллион рублей.

Еще одна жительница Березово, используя сайт «Авито», решила приобрести автомобиль «Ланд Крузер Прадо» за 2,5 миллиона рублей, который якобы продавался в городе Каргат, Новосибирской области. Женщину заинтересовало объявление и она связалась с продавцом по имени Степан. Сомнений у нее никаких не возникло и югорчанка договорилась с продавцом, что сделка купли-продажи пройдет в Тюмени, но перед встречей необходимо перевести 30 тысяч рублей в качестве предоплаты. Через некоторое время мнимый продавец снова попросил предоплату в размере 175 тысяч рублей, а в качестве гарантии отправил копию своего паспорта. Еще через некоторое время продавец запросил 220 тысяч рублей, а после перевода денег перестал выходить на связь. В результате жительница Березово лишилась 425 тысяч рублей.

По данным случаям полицейскими возбуждены уголовные дела.