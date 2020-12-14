Нефтеюганские полицейские задержали нетрезвую женщину за рулем Фото: pixabay.com

Сотрудники ДПС ОМВД России по г. Нефтеюганску за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Hyundai Solaris». 45-летняя женщина-водитель находилась в алкогольном опьянении. От медицинского освидетельствования она отказалась.

К тому же сотрудники полиции выяснили, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного нарушения и была наказана штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Отделом дознания ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, мы сообщали ранее о том, как в Ханты-Мансийске задержали пьяную автоледи, женщина уже не первый раз села нетрезвой за руль.