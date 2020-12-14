В Югорском кафе «Диалог» отсутствуют меры профилактики COVID-19 Фото: pixabay.com

Сотрудники регионального Роспотребнадзора продолжают проводить мероприятия по выявлению условий и устранению причин заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией.

Во время санитарно-эпидемиологического расследования заболеваемости в городе Нягани и Октябрьском районе выявлено отсутствие в кафе «Диалог» мер предупреждения распространения COVID-19, представляющей опасность для окружающих. А именно: в кафе отсутствует запас дезинфицирующих средств, не соблюдается дезинфекционный режим, не созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены.

Против предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Октябрьским районным судом ХМАО-Югры назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе «Диалог» на 7 суток.

Постановление не вступило в законную силу у предпринимателя есть время для обжалования постановления.