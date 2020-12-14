В Советском районе задержали наркокурьера Фото: ОМВД России по Советскому району

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району в результате полученной оперативной информации задержан 27-летний житель Югорска, подозреваемый в сбыте наркотиков.

При досмотре мужчины, в кармане его куртки полицейскими обнаружены и изъяты 2 фольгированных свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. Общий вес запрещенного вещества составил более 133 граммов. Согласно справке эксперта, обнаруженное вещество является сильнодействующим наркотическим средством – мефедрон.

Установлено, что наркокурьер привез вещество из Екатеринбурга для последующей передачи и распространения наркосбытчиком на территории Советского района.

Против подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание, которое может получить подозреваемый - лишение свободы на срок до 20 лет.