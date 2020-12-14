Роспотребнадзор проверил воду в домах Ханты-Мансийска Фото: управление общественных связей/пресс-секретарь Главы г. Ханты-Мансийска

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Югре взяли пробы воды в жилых домах по улице Ямской в Ханты-Мансийске. Анализ провели в связи с тем, что ранее жители через социальные сети сообщали, что в их квартиры подаётся вода с примесями, которая быстро забивает фильтры.

По словам главного специалиста-эксперта отдела по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Югре Александра Руднева, пробы воды взяли на вводе в дом и непосредственно в квартирах.

- Бывают случаи, когда ресурсоснабжающая организация подаёт воду надлежащего качества, но она загрязняется, проходя по внутридомовым сетям. Это означает, что свою работу плохо выполняет управляющая компания, - рассказал эксперт.

Эксперты провели независимую экспертизу в специализированной лаборатории. Воду оценивали по санитарно-химическим показателям - содержание неорганических веществ и органолептические показатели: цветность, мутность, вкус. По результатам исследования вода соответствует всем санитарным нормам и требованиям.