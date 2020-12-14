Житель Сургута может получить до 20 лет тюрьмы за наркотики Фото: pixabay.com

В Сургуте прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 33–летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлении по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», в крупном размере".

Обвиняемый, не имея постоянного источника доходов, пытался продать и сбыть, для получения прибыли, наркотики массой более 30 граммов. Часть наркотических средств он разместил в «тайниках», а оставшуюся хранил при себе и в салоне своего автомобиля.

Преступника задержали сотрудники полиции, а приобретенное в целях продажи наркотическое средство изъято из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в суд. За совершенное преступление уголовным законом предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

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