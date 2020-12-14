Безопасность пассажирских перевозок обсудят в прямом эфире Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Прямой эфир с югорчанами по вопросам доступности и безопасности транспортных услуг проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» 18 декабря в 9:30.

- Вопрос организации пассажирских перевозок, его территориальные особенности обязывают принимать решения комплексные, централизованные. В период пандемии особенно важен вопрос безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. Исходя из ваших, уважаемые земляки в пятницу наша встреча будет посвящена доступности и безопасности транспортных услуг - сообщила Наталья Комарова.

Участниками прямого эфира станут блогер из Сургута Ульяна Ополева, руководитель сообщества «Взаимопомощь на дорогах БОРТ86» в «ВКонтакте» Андрей Субботин, онлайн-юрист из Нефтеюганска Антон Тарасов и представитель сообщества «ЧС Нефтеюганск» в «ВКонтакте» Наталья Терегулова. А также главы муниципальных образовании , представители окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки.

Вопросы можно задать комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Самые актуальные будут заданы во время прямого эфира.

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона и в группе региона «Югра».