Жительница Нижневартовска хотела заработать на биржевых торгах, но лишилась крупной суммы Фото: pixabay.com

За минувшие дни в Югре мошенники украли 8 миллионов 700 тысяч рублей с банковских карт югорчан. Большинство случаев мошенничества зарегистрированы в Сургуте и Нижневартовске.

Жительница Нижневартовска хотела заработать на биржевых торгах, через интернет-сайты «SuperJob», «HeadHanter», электронную почту неизвестный представился сотрудником трейдовой площадки. Он предложил женщине внести минимальный платеж для участия в биржевых торгах на разнице валют. Вартовчанка со своей карты перевела на счет биткоин-кошелька деньги в сумме 10 тысяч рублей. Затем собеседник сообщил, что на разнице валют она заработала 50 евро, которые югорчанка вывела с указанием банковской карты в сумме 4 500 рублей. После чего, под предлогом вложения денег в покупку акций известной компании на сумму свыше 300 тысяч рублей, незнакомец убедил перевести со своей кредитной карты на биткоин-кошелек более 305 тысяч рублей, также сообщил, что акции упали в цене и счет заявителя ушел в минус, но их компания вернула деньги на ее счет, но женщине их придется отработать, совершая покупки и продажи на сумму 320 тысяч рублей.

Пенсионерке из Нефтеюганского района позвонил мужчина, который представился сотрудником известной торговой сети. Звонивший сообщил, что на счету женщины накопились баллы за покупки и предложил их перевести в деньги. Югорчанка сообщила незнакомцу реквизиты и пароли банковской карты. В результате с карты украли 12 тысяч рублей.

Сургутянин лишился 7 тысяч рублей в надежде приобрести боксерскую грушу на сайте «Авито». Мужчина перешел по ссылке, которую ему отправил мнимый продавец, затем ввел данные банковской карты, включая код с оборотной стороны карты, в результате чего со счета были списаны деньги.

Возбуждены уголовные дела